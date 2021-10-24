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Від COVID-19 у світі померло вже майже 5 мільйонів осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Станом на ранок неділі у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померло вже майже 5 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Від COVID-19 у світі померло вже майже 5 мільйонів осіб

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 244,109,329 людей, з них одужало 221,175,866 осіб. Кількість померлих зросла до 4,959,373.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (46,294,210), Індія (34,174,843), Бразилія (21,723,559), Велика Британія (8,734,934), Росія (8,205,983), Туреччина (7,827,013), Франція (7,120,863) та Іран (5,851,670).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (756,205), Бразилії (605,569) та Індії (454,301).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 748 614 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 63 486 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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