От COVID-19 в мире умерло уже почти 5 миллионов человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерло уже почти 5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 244,109,329 человек, из них выздоровели 221,175,866 человек. Количество умерших возросло до 4,959,373.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46,294,210), Индия (34,174,843), Бразилия (21,723,559), Великобритания (8,734,934), Россия (8,205,983), Турция (7,827,013), Франция (7,120,863) и Иран (5,851,670).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (756,205), Бразилии (605,569) и Индии (454,301).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 748 614 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 63 486 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.