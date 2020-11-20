Від COVID-19 помер головлікар Чернівецького обласного діагностичного центру

“Серце Анатолія Миколайовича перестало битися на 68-му році життя після виснажливої боротьби з COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Станом на вечір четверга у Чернівецькій області зафіксували 531 новий випадок інфікування COVID-19, що другу добу поспіль є антирекордом області.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 10 369 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

