От COVID-19 умер главврач Черновицкого областного диагностического центра
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. От коронавирусной инфекции умер главный врач Черновицкого областного медицинского диагностического центра Анатолий Вдовичен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы медцентра, передает УНН.
“Сердце Анатолия Николаевича перестало биться на 68-м году жизни после изнурительной борьбы с COVID-19”, — говорится в сообщении.
По состоянию на вечер четверга в Черновицкой области зафиксировали 531 новый случай инфицирования COVID-19, что вторые сутки подряд является антирекордом области.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 583 510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 10 369 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.