Антирекорд на Буковині: кількість інфікованих коронавірусом за добу перевалила за півтисячі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 30 143 випадки хвороби. За останню добу 176 людей одужало, 12 766 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 590 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1504 зразки.

"В Україні уперше зареєстрували понад 13 тисяч випадків коронавірусу, а у Чернівецькій області – понад 500. Запобігти подальшому поширенню інфекції можна лише одним способом – мінімізувати контакти. Звісно, що у холодну пору року зробити це важче, адже ми довше змушені перебувати у приміщеннях.

Тому украй важливо захищати себе маскою, коли доводиться заходити до магазину чи у транспорт, регулярно провітрювати офіси і робочі кабінети. Також дуже актуальним у цьому контексті є карантин вихідного дня. Якщо залишитеся вдома – зможете перервати ланцюг заражень. Зберегти життя легко", - написав голова ОДА.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 583 510 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 10 369 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

