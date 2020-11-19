Антирекорд на Буковине: количество инфицированных коронавирусом за сутки перевалило за полтысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 531 новый случай инфицирования COVID-19, что вторые сутки подряд является антирекордом области. Выздоровели 176 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 30 143 случая болезни. За последние сутки 176 человек выздоровели, 12 766 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 590 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1504 образцов.
“В Украине впервые зарегистрировали более 13 тысячи случаев коронавируса, а в Черновицкой области — более 500. Предотвратить дальнейшее распространение инфекции можно только одним способом — минимизировать контакты. Конечно, в холодное время года сделать это труднее, ведь мы дольше вынуждены находиться в помещениях.
Поэтому крайне важно защищать себя маской, когда приходится заходить в магазин или в транспорт, регулярно проветривать офисы и рабочие кабинеты. Также очень актуальным в этом контексте карантин выходного дня. Если останетесь дома — сможете прервать цепь заражений. Сохранить жизнь легко”, — написал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 583 510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 10 369 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.