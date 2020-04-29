Від COVID-19 на Житомирщині помер 18-річний хлопець
Київ • УНН
ЖИОМИР-КИЇВ. 29 квітня. УНН. На Житомирщині за останню добу дві людини померли від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, загалом в області 10 летальних випадків. Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, передає кореспондент УНН.
"На жаль, сьогодні в області зафіксовані ще два летальні випадки від коронавірусної інфекції. Це 18-річний та 85-річний чоловіки", - повідомила вона.
Так, від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, помер 18-річний хлопець, який перебував у тяжкому стані в Житомирській районній лікарні. За словами Остапченко, він помер через ускладнення, пов'язаного з серцево-судинною системою.
Також помер 75-річний чоловік, який перебував на підтримці апарату ШВЛ.
За даними ОДА, станом на 10:30 на Житомирщині діагноз COVID-19 підтверджено у 357 осіб. За добу 3 нові випадки виявили у місті Житомирі (жінка, 54 роки; жінка, 57 років) та у місті Бердичеві (жінка, 46 років). Загалом в області від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 10 жителів.
Як повідомляв УНН, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 29 квітня зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 250 — летальні. Приріст випадків захворювання за добу — 456, що більше, ніж добою раніше.