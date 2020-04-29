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От COVID-19 в Житомирской области умер 18-летний парень

От COVID-19 в Житомирской области умер 18-летний парень

Киев  •  УНН

 • 70075 просмотра

ЖИОМИР-КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Житомирской области за последние сутки два человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, всего в области 10 летальных случаев. Об этом во время брифинга рассказала заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, сегодня в области зафиксированы еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Это 18-летний и 85-летний мужчины", - сообщила она.

Так, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 18-летний парень, который находился в тяжелом состоянии в Житомирской районной больнице. По словам Остапченко, он умер из-за осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой.

Также умер 75-летний мужчина, который находился на поддержке аппарата ИВЛ.

По данным ОГА, по состоянию на 10:30 в Житомирской области диагноз COVID-19 подтвержден у 357 человек. За сутки 3 новых случая обнаружили в городе Житомире (женщина, 54 года; женщина, 57 лет) и в городе Бердичеве (женщина, 46 лет). Всего в области от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 человек.

Как сообщал УНН, по данным Минздрава, в Украине 9:00 29 апреля зафиксировано 9866 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 250 - летальные. Прирост случаев заболевания за сутки - 456, что больше, чем сутками ранее.

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