Від COVID-19 на Кіровоградщині помер 17-річний хлопець

"Хлопець помер від ускладнень, спричинених тяжким орфанним (генетичним) захворюванням", - зазначили в пресслужбі.

Додамо, що це вже четвертий летальний випадок серед неповнолітніх жителів регіону.

Загалом в Кіровоградській області виявили 8090 випадків захворюваності, 236 людей померли від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Нагадаємо, кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні станом на 8 годину 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст - майже 11,5 тисячі, зростання проти доби раніше, утім кількість одужалих третю добу поспіль перевищує кількість захворілих.

Додамо, що за минулу добу: госпіталізовано – 2 721 особа; летальних випадків – 223; одужало – 15 775 осіб; здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).