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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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От COVID-19 в Кировоградской области умер 17-летний парень

Киев • УНН

 • 13903 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Кировоградской области от COVID-19 умер 17-летний парень. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.

От COVID-19 в Кировоградской области умер 17-летний парень

"Парень умер от осложнений, вызванных тяжелым орфанным (генетическим) заболеванием", - отметили в пресс-службе.

Добавим, что это уже четвертый летальный случай среди несовершеннолетних жителей региона.

Всего в Кировоградской области обнаружили 8090 случаев заболеваемости, 236 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Напомним, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине по состоянию на 8:00 24 декабря превысило миллион, суточный прирост - почти 11,5 тысячи, рост по сравнению ппредыдущими сутками, впрочем количество тех, что выздоровели третьи сутки подряд превышает количество заболевших.

Добавим, что за минувшие сутки: госпитализированы - 2721 человека; летальных случаев - 223; выздоровели - 15775 человек; осуществлено тестирований за сутки - 66 358 (в том числе методом ПЦР - 42132, методом ИФА - 24226).

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