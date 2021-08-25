Від 8° до 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Дощі сьогодні вдень прогнозуються на півночі та у більшості центральних областей України, температура повітря підніметься до 30 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 25 серпня у північних, більшості центральних, вночі також у західних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.
Температура у західних областях вночі 8-13°, вдень 15-20°; на решті території вночі 13-18°, вдень 25-30°, у північних областях 20-25°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі повсюди, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.
Додамо
Сьогодні, 25 серпня, відзначають Всесвітній День примирливого поцілунку.