Від 8° до 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 25 серпня у північних, більшості центральних, вночі також у західних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Температура у західних областях вночі 8-13°, вдень 15-20°; на решті території вночі 13-18°, вдень 25-30°, у північних областях 20-25°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі повсюди, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.

Додамо

Сьогодні, 25 серпня, відзначають Всесвітній День примирливого поцілунку.