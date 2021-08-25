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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 25638 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 131933 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 135525 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 197606 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 141410 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 133075 просмотра

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От 8° до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 8° до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Дожди сегодня днем прогнозируются на севере и в большинстве центральных областей Украины, температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 25 августа в северных, большинстве центральных, ночью также в западных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 15-20°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 25-30°, в северных областях 20-25°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-16°, днем 20-22°.

Добавим

Сегодня, 25 августа, отмечается Всемирный День примирительного поцелуя.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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