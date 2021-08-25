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17 березня, 19:38 • 103947 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 133809 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 161771 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 159595 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 181333 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159541 перегляди

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25 серпня: яке сьогодні свято

25 серпня: яке сьогодні свято

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні, 25 серпня, відзначають Всесвітній День примирливого поцілунку, пише УНН.

День примирливого поцілунку – дуже хороший привід покінчити з суперечкою. У всіх час від часу виникають суперечки, бійки або сварки. Сім'я, друзі, коханці, - нікому не вдається уникнути подібних зіткнень. Сьогодні день, щоб закінчити боротьбу, помиритися і поцілуватися.

Це американське свято, засноване звичайною громадянкою цієї країни – Жаклін Мілгейт з міста Хілтон (Нью-Йорк, США).

Релігійне свято

У церкві 25 серпня вшановують пам’ять мучеників Фотія і Аникити. Аникита за часів правління імператора Діоклетіана займав пост військового сановника в Никодима (приблизно III-IV ст.). Одного разу Аникити виступив проти імператора, коли той розставив зброї кари на міській площі для залякування прихильників християнської віри.

Імператор настільки розгнівався, що повелів піддати Аникіту різним мукам. Потім його кинули на поживу до диких левів, але навіть після цього Аникита залишився живим і неушкодженим. Безліч тортур пройшов Аникита, але Господь залишав його в здоров’ї. В цей же час Фотій з’явився до імператора і зажадав відпустити Аникиту, за що також був підданий тортурам. Обох помістили до в’язниці, а потім засудили до спалення в печі.

Мученики самостійно пішли в палаюче полум’я і для багатьох стали тим знаменням, яке дозволило звернутися в християнську віру. Цікаво, що, згідно з легендою, тіла мучеників не були вражені вогнем навіть після смерті. Саме тому, багато язичники, які були присутні при страті, повірили в Бога.

25 серпня звертали увагу на численні природні явища і прикмети і намагалися передбачити по них погоду на найближчі дні і місяці. На Фотія від ранку примічали: якщо випав іній, значить можна очікувати хорошого врожаю озимих на наступний рік. Якщо цей день був дощовим - не варто сподіватися на довге бабине літо. А тепла і ясна погода віщувала безліч білих грибів у лісах.

У середу, 25 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Фотій, Аникит.

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