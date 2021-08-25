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25 августа: какой сегодня праздник

25 августа: какой сегодня праздник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодня, 25 августа, отмечается Всемирный День примирительного поцелуя, пишет УНН.

День примирительного поцелуя - очень хороший повод покончить со спором. Во всех время от времени возникают споры, драки или ссоры. Семья, друзья, любовники, - никому не удается избежать подобных столкновений. Сегодня день, чтобы закончить борьбу, помириться и поцеловаться.

Это американский праздник, основанное обычной гражданкой этой страны - Жаклин Милгейт из города Хилтон (Нью-Йорк, США).

Религиозный праздник

В церкви 25 августа почтили память мучеников Фотия и Аникиты. Аникиты во времена правления императора Диоклетиана занимал пост военного сановника в Никодима (примерно III-IV вв.). Однажды Аникиты выступил против императора, когда тот расставил оружия казни на городской площади для запугивания сторонников христианской веры.

Император настолько разгневался, что приказал подвергнуть Аникита различным мучениям. Затем его бросили на съедение диким львов, но даже после этого Аникиты остался живым и невредимым. Множество пыток прошел Аникиты, но Господь оставлял его в здоровье. В это же время Фотий явился к императору и потребовал отпустить Аникиты, за что также был подвергнут пыткам. Оба поместили в тюрьму, а затем приговорили к сожжению в печи.

Мученики самостоятельно пошли в горящее пламя и для многих стали тем знамением, которое позволило обратиться в христианскую веру. Интересно, что, согласно легенде, тела мучеников не были поражены огнем даже после смерти. Именно поэтому, многие язычники, которые присутствовали при казни, поверили в Бога.

25 августа обращали внимание на многочисленные природные явления и приметы и пытались предсказать по ним погоду на ближайшие дни и месяцы. На Фотия с утра примечали: если выпал иней, значит можно ожидать хорошего урожая озимых на следующий год. Если этот день дождливым - не стоит надеяться на долгую бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах.

В среду, 25 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Фотий, Аникит.

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