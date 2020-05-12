Від 7° до 26° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. По Україні сьогодні дощитиме, подекуди - град, у Карпатах - мокрий сніг, місцями буде вітряно. Повітря вдень прогріється до 26 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"12 травня вночі у західних, місцями північних та Вінницькій областях невеликі, вдень на більшій частині території країни помірні грозові дощі, в окремих районах град", - повідомили синоптики.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с.
Температура вночі 10-15°, вдень 17-22°, на півдні та сході до 26°; у більшості західних областей вночі 7-12°, вдень 11-16°.
У Карпатах дощ та мокрий сніг, температура протягом доби 2-7° тепла.
Нагадаємо, квітень цього року став одним з найтепліших за всю історію спостережень.