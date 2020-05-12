От 7° до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По Украине сегодня будут идти дожди, местами - град, в Карпатах - мокрый снег, местами будет ветрено. Воздух днем прогреется до 26 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"12 мая ночью в западных, местами северных и Винницкой областях небольшие, днем на большей части территории страны умеренные грозовые дожди, в отдельных районах град", - сообщили синоптики.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с.
Температура ночью 10-15°, днем 17-22°, на юге и востоке до 26°; в большинстве западных областей ночью 7-12°, днем 11-16°.
В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью 2-7° тепла.
Напомним, апрель этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.