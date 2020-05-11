Від 6° до 28° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. В Україні у понеділок, 11 травня, буде сухо і тепло - вдень до 28 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"11 травня в Україні буде панувати прекрасна погода. Опадів не очікуємо", - повідомили синоптики.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у західних та південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-11°; вдень 23-28°, на сході країни 18-22°.
Нагадаємо, квітень цього року став одним з найтепліших за всю історію спостережень.