Від 6° до 28° тепла: прогноз погоди на сьогодні

"11 травня в Україні буде панувати прекрасна погода. Опадів не очікуємо", - повідомили синоптики.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у західних та південних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°; вдень 23-28°, на сході країни 18-22°.

Нагадаємо, квітень цього року став одним з найтепліших за всю історію спостережень.