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Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
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Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От 6° до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 15354 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В Украине в понедельник, 11 мая, будет сухо и тепло - днем до 28 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

От 6° до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

"11 мая в Украине будет господствовать прекрасная погода. Осадков не ожидаем", - сообщили синоптики.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в западных и южных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°; днем 23-28°, на востоке страны 18-22°.

Напомним, апрель этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.

Украинские Национальные Новости

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