От 6° до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Украине в понедельник, 11 мая, будет сухо и тепло - днем до 28 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"11 мая в Украине будет господствовать прекрасная погода. Осадков не ожидаем", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в западных и южных областях днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 6-11°; днем 23-28°, на востоке страны 18-22°.
Напомним, апрель этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.