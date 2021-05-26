Від 4° до 27° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 26 травня очікується мінлива хмарність. У західних, північних, Вінницькій, вдень і в Черкаській областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів.

Вітер східний, на заході та півночі країни південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, у західних, північних та Вінницькій областях 19-24°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 8-13°.

Доповнення

На Київщині сьогодні невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-14°, вдень 19-21°.

Додамо, метеорологи заявили, що літо до Києва уже прийшло.