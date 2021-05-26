От 4° до 27° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 26 мая ожидается переменная облачность. В западных, северных, Винницкой, днем и в Черкасской областях небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер восточный, на западе и севере страны юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 22-27°, в западных, северных и Винницкой областях 19-24°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 8-13°.

Дополнение

В Киевской области сегодня небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 12-14°, днем 19-21°.

Добавим, метеорологи заявили, что лето в Киев уже пришло.