Від 4° до 24° тепла: прогноз погоди на сьогодні

В Україні 29 квітня без опадів, лише вдень у західних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози та пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ.

Температура вночі 4-10°, вдень 18-24° тепла.

Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.