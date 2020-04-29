Від 4° до 24° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Україні у середу, 29 квітня, на більшості території опадів не очікується, вдень повітря прогріється до 24 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
В Україні 29 квітня без опадів, лише вдень у західних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози та пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ.
Температура вночі 4-10°, вдень 18-24° тепла.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.