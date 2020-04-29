Від 4° до 24° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Україні у середу, 29 квітня, на більшості території опадів не очікується, вдень повітря прогріється до 24 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

В Україні 29 квітня без опадів, лише вдень у західних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози та пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ.

Температура вночі 4-10°, вдень 18-24° тепла.

Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.

Українські Національні Новини

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