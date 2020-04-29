От 4° до 24° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине в среду, 29 апреля, на большей части территории осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 24 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
В Украине 29 апреля без осадков, только днем в западных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь.
Температура ночью 4-10°, днем 18-24° тепла.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.