Від 4° до 19° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні в Україні очікується суха погода, вдень температура підніметься до 17 градусів тепла, на півдні - до 19 градусів вище нуля. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні переважно без опадів, вночі та вранці подекуди туман.
Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 14°; вдень в Україні 12-17°, у південній частині до 19°.
На Київщині сьогодні також без опадів; вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 4-8° тепла, вдень 13-16°.
Нагадаємо, у Києві "бабине літо" тривало чотири дні.