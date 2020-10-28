Від 4° до 19° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні переважно без опадів, вночі та вранці подекуди туман.

Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 14°; вдень в Україні 12-17°, у південній частині до 19°.

На Київщині сьогодні також без опадів; вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 4-8° тепла, вдень 13-16°.

Нагадаємо, у Києві "бабине літо" тривало чотири дні.