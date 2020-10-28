От 4° до 19° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня в Украине ожидается сухая погода, днем температура поднимется до 17 градусов тепла, на юге - до 19 градусов выше нуля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в Украине сегодня преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман.
Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 14°; днем в Украине 12-17°, в южной части до 19°.
В Киевской области сегодня также без осадков; ночью и утром местами туман. Температура ночью 4-8° тепла, днем 13-16°.
Напомним, в Киеве "бабье лето" длилось четыре дня.