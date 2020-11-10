Від 1° до 12° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні без опадів. У західних областях вночі та вранці тумани.

За їхніми даними, температура вночі 1-7° тепла, вдень 4-10°, на Закарпатті та у південній частині до 12°.

Нагадаємо, цьогорічний жовтень у столиці побив температурний рекорд 1881 року.