Від 1° до 12° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україні у вівторок, 10 листопада, очікується суха погода, вночі та вранці - з туманами, також очікується наближення нічної температури до нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні без опадів. У західних областях вночі та вранці тумани.
За їхніми даними, температура вночі 1-7° тепла, вдень 4-10°, на Закарпатті та у південній частині до 12°.
Нагадаємо, цьогорічний жовтень у столиці побив температурний рекорд 1881 року.