От 1° до 12 ° тепла: прогноз погоды на сегодня

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине без осадков. В западных областях ночью и утром туманы.

По их данным, температура ночью 1-7° тепла, днем 4-10°, на Закарпатье и в южной части до 12°.

Напомним, нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года.