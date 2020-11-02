Від 0° до 14° тепла та дощі: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби по Україні очікуються часом невеликі дощі, 2 листопада на Лівобережжі помірні, місцями значні дощі, 4 листопада в Україні без істотних опадів, лише вночі на заході, вдень на крайньому півдні місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці подекуди туман.

Температура у найближчі три дні вночі 1-7° тепла, найближчої ночі в Карпатах та на Прикарпатті місцями 0-3° морозу; вдень 6-12° тепла; у південних та східних областях вночі 5-10° тепла, вдень 9-15°.

На Київщині сьогодні невеликий дощ. Температура вночі 4-7° тепла, вдень 8-10°.

Нагадаємо, у високогір’ї Карпат 31 жовтня випав сніг, а температура повітря знизилася до 4 градусів морозу.