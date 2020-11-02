От 0° до 14° тепла и дожди: прогноз погоды на сегодня

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток по Украине ожидаются временами небольшие дожди, 2 ноября на Левобережье умеренные, местами значительные дожди, 4 ноября в Украине без осадков, лишь ночью на западе, днем на крайнем юге местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман.

Температура в ближайшие три дня ночью 1-7° тепла, ближайшей ночью в Карпатах и Прикарпатье местами 0-3° мороза; днем 6-12° тепла; в южных и восточных областях ночью 5-10° тепла, днем 9-15°.

В Киевской области сегодня небольшой дождь. Температура ночью 4-7° тепла, днем 8-10°.

Напомним, на высокогорье Карпат 31 октября выпал снег, а температура воздуха снизилась до 4 градусов мороза.