Вибухи в Казахстані: близько 30 осіб отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У міську лікарню №1 міста Тараз (Казахстан) з різними пораненнями доставили 32 людини, які отримали поранення внаслідок вибухів в військовій частині. Про це інформує УНН з посиланням на Zakon.kz.
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Військова частина, де сталися вибухи, знаходиться на відстані менше одного кілометра від села Кайнар, в якому проживають 250 людей. Їх евакуювали. Окрім того, проводиться евакуація населення прилеглих сіл.
Президент Казахстану Касім-Жомарт Токаєв в своєму Twitter повідомив, що поранення отримали близько 30 співробітників ДНС і військові.
"У Жамбилську область вилетіли міністри оборони, з надзвичайних ситуацій, заступник міністр внутрішніх справ. Прийнято рішення про евакуацію жителів довколишніх сіл. Близько 30 співробітників обласного департаменту з НС і військовослужбовці отримали поранення", - написав глава держави.
Він зазначив, що порушено кримінальну справу.
У Міністерстві оборони зазначили, що роботи по ліквідації загоряння на складі у військовій частині в Жамбилській області тривають.
Работает оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Возбуждено уголовное дело. Мобилизованы подразделения МО, МЧС, МВД. Временно приостановлено железнодорожное сообщение.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 26, 2021