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Вибухи в Казахстані: близько 30 осіб отримали поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У міську лікарню №1 міста Тараз (Казахстан) з різними пораненнями доставили 32 людини, які отримали поранення внаслідок вибухів в військовій частині. Про це інформує УНН з посиланням на Zakon.kz.

Деталі

Військова частина, де сталися вибухи, знаходиться на відстані менше одного кілометра від села Кайнар, в якому проживають 250 людей. Їх евакуювали. Окрім того, проводиться евакуація населення прилеглих сіл.

Президент Казахстану Касім-Жомарт Токаєв в своєму Twitter повідомив, що поранення отримали близько 30 співробітників ДНС і військові.

"У Жамбилську область вилетіли міністри оборони, з надзвичайних ситуацій, заступник міністр внутрішніх справ. Прийнято рішення про евакуацію жителів довколишніх сіл. Близько 30 співробітників обласного департаменту з НС і військовослужбовці отримали поранення", - написав глава держави.

Він зазначив, що порушено кримінальну справу.

У Міністерстві оборони зазначили, що роботи по ліквідації загоряння на складі у військовій частині в Жамбилській області тривають.

Работает оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Возбуждено уголовное дело. Мобилизованы подразделения МО, МЧС, МВД. Временно приостановлено железнодорожное сообщение.

— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 26, 2021

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