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Взрывы в Казахстане: около 30 человек получили ранения

Взрывы в Казахстане: около 30 человек получили ранения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. В городскую больницу №1 города Тараз (Казахстан) с различными ранениями доставили 32 человека, получивших ранения в результате взрывов в военной части. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Zakon.kz.

Детали

Воинская часть, где произошли взрывы, находится на расстоянии менее одного километра от села Кайнар, в котором проживают 250 человек. Их эвакуировали. Кроме того, проводится эвакуация населения близлежащих сел.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в своем Twitter сообщил, что ранения получили около 30 сотрудников ГЧС и военные.

"В Жамбылской области вылетели министры обороны, по чрезвычайным ситуациям, заместитель министр внутренних дел. Принято решение об эвакуации жителей близлежащих сел. Около 30 сотрудников областного департамента по ЧС и военнослужащие получили ранения", - написал глава государства.

Он отметил, что возбуждено уголовное дело.

В Министерстве обороны отметили, что работы по ликвидации возгорания на складе в воинской части в Жамбылской области продолжаются.

Работает оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Возбуждено уголовное дело. Мобилизованы подразделения МО, МЧС, МВД. Временно приостановлено железнодорожное сообщение.

- Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) August 26, 2021

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