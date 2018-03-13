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Вибухи у США: загинуло 2 людей, підірвані дві "бомби-посилки", залишені під приватними будинками в Остіні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У понеділок в Остіні, штат Техас, вибухнули дві бомби, кожна з яких була залишена на порозі приватних будинків у вигляді посилки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters, Fox News та місцеві ЗМІ.

“У понеділок вранці в результаті вибуху бомби, замаскованої під посилку, недалеко від центру Остіна загинув 17-річний юнак і була поранена 40-річна жінка. В результаті другого вибуху на південному сході міста була поранена 75-річна жінка”, — йдеться в повідомленні.

Жертви у всіх трьох випадках були афроамериканцями або латиноамериканцями.

Поліція розглядає можливість того, що злочини могли статися на ґрунті расової ненависті.

Також за добу до цього загинув 39-річний чоловік, в результаті аналогічного підриву “посилки”. Правоохоронці просять телефонувати за номером 911 при виявленні підозрілих пакунків або осіб на території приватних житлових районів.

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