Взрывы в США: погибли 2 человека, взорваны две "бомбы-посылки", оставленные под частными домами в Остине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В понедельник в Остине, штат Техас, взорвались две бомбы, каждая из которых была оставлена на пороге частных домов в виде посылки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters, Fox News и местные СМИ.
“В понедельник утром в результате взрыва бомбы, замаскированной под посылку, недалеко от центра Остина погиб 17-летний юноша и была ранен 40-летняя женщина. В результате второго взрыва на юго-востоке города был ранена 75-летняя женщина”, — говорится в сообщении .
Жертвы во всех трех случаях были афроамериканцами или латиноамериканцами.
Полиция рассматривает возможность того, что преступления могли произойти на почве расовой ненависти.
Также за сутки до этого погиб 39-летний мужчина, в результате аналогичного взрыва “посылки”. Правоохранители просят звонить по номеру 911 при обнаружении подозрительных пакетов или лиц на территории частных жилых районов.