Вибухи у Мелітополі пролунали біля скупчення російської техніки - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Щонайменше 8 вибухів пролунали сьогодні у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізькій області, де було скуплення військовий армії рф, на місце поїхали машини швидкої допомоги. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.
Цитата
«Було щонайменше 8 гучних вибухів, які сконцентровані були поблизу нашого місцевого міськгазу. Там на виробничих базах було скупчення російських військових та їхньої військової техніки», -заявив Федоров.
Деталі
За його словами, мешканці повідомляють, що гучно було в північній частині міста, а також чули вибух в стороні Якимівки.
Місцеві спостерігають дим, туди також поїхала велика кількість "швидких".
Наразі все перекрито, наголосив Федоров.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, у Мелітополі лунали вибухи.