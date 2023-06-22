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Вибухи у Мелітополі пролунали біля скупчення російської техніки - мер

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Щонайменше 8 вибухів пролунали сьогодні у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізькій області, де було скуплення військовий армії рф, на місце поїхали машини швидкої допомоги. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.

Вибухи у Мелітополі пролунали біля скупчення російської техніки - мер

Цитата

«Було щонайменше 8 гучних вибухів, які сконцентровані були поблизу нашого місцевого міськгазу. Там на виробничих базах було скупчення російських військових та їхньої військової техніки», -заявив Федоров.

Деталі

За його словами, мешканці повідомляють, що гучно було в північній частині міста, а також чули вибух в стороні Якимівки.

Місцеві спостерігають дим, туди також поїхала велика кількість "швидких".

Наразі все перекрито, наголосив Федоров.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, у Мелітополі лунали вибухи.

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