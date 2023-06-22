Взрывы в Мелитополе прогремели возле скопления российской техники - мэр

Цитата

«Было по меньшей мере 8 громких взрывов, которые сконцентрированы были вблизи нашего местного горгаза. Там на производственных базах было скопление российских военных и их военной техники», -заявил Федоров.

Детали

По его словам, жители сообщают, что громко было в северной части города, а также слышали взрыв в стороне Акимовки.

Местные наблюдают дым, туда также поехало большое количество "скорых".

Сейчас все перекрыто, отметил Федоров.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, в Мелитополе раздавались взрывы.