Взрывы в Мелитополе прогремели возле скопления российской техники - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. По меньшей мере 8 взрывов прогремели сегодня во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, где было скопление военный армии рф, на место поехали машины скорой помощи. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.
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«Было по меньшей мере 8 громких взрывов, которые сконцентрированы были вблизи нашего местного горгаза. Там на производственных базах было скопление российских военных и их военной техники», -заявил Федоров.
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По его словам, жители сообщают, что громко было в северной части города, а также слышали взрыв в стороне Акимовки.
Местные наблюдают дым, туда также поехало большое количество "скорых".
Сейчас все перекрыто, отметил Федоров.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, в Мелитополе раздавались взрывы.