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Взрывы в Мелитополе прогремели возле скопления российской техники - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. По меньшей мере 8 взрывов прогремели сегодня во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, где было скопление военный армии рф, на место поехали машины скорой помощи. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.

Взрывы в Мелитополе прогремели возле скопления российской техники - мэр

Цитата

«Было по меньшей мере 8 громких взрывов, которые сконцентрированы были вблизи нашего местного горгаза. Там на производственных базах было скопление российских военных и их военной техники», -заявил Федоров.

Детали

По его словам, жители сообщают, что громко было в северной части города, а также слышали взрыв в стороне Акимовки.

Местные наблюдают дым, туда также поехало большое количество "скорых".

Сейчас все перекрыто, отметил Федоров.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, в Мелитополе раздавались взрывы.

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