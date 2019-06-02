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Вибухи на "Кристалі" в російському Дзержинську пошкодили 54 будівлі на підприємстві

Вибухи на "Кристалі" в російському Дзержинську пошкодили 54 будівлі на підприємстві

Київ • УНН

 • 26982 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Вибухи в одному з цехів державного науково-дослідного інституту "Кристал" в російському місті Дзержинськ частково пошкодили 54 будівлі на території підприємства. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"У результаті трьох вибухів на території заводу зруйновано три склади з готовою продукцією та дві виробничі будівлі на загальній площі 800 кв. м. Також на території підприємства отримали часткові пошкодження 54 будівлі, у них вибито скло, пошкоджено покрівлі та дверні прорізи на загальній площі 25 тис. кв. м", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними агентства, за попередніми даними комісій з оцінки збитків, у результаті вибухів в Дзержинську та населеному пункті Пира пошкоджено скло в 309 житлових будинках, 32 школах, 55 дитячих садочках, на 10 об'єктах культури та 10 спортивних об'єктах.

Окрім того, порушено скло у 34 об'єктів торгівлі та двох пожежних частин. За попередньою оцінкою, відновити необхідно близько 1000 вікон.

Як повідомляв УНН, кількість постраждалих після вибуху на ДержНДІ "Кристал" в російському Дзержинську, за уточненими даними, склала 89 людей.

Нагадаємо, два вибухи сталися в західній частині Дзержинська Нижегородської області Росії, в результаті чого почалася пожежа. У місті був введений режим НС.

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