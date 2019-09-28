Вибух вантажного судна в Південній Кореї: кількість постраждалих зросла до 18 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Внаслідок вибуху і подальшої пожежі на вантажному судні в порту корейського міста Ульсан поранення отримали 18 осіб, передає УНН із посиланням на Yonhap News.
"Вісімнадцять осіб отримали поранення після того, як на вантажному судні спалахнула пожежа, яка потім перекинулася на інше судно після вибуху в південно-східному портовому місті Ульсан", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дванадцять моряків - троє іноземних громадян і дев'ять південнокорейців - і шість рятувальників отримали поранення, в основному від опіків і вдихання диму. Із них один кореєць отримав серйозні травми.
Нагадаємо, судно перевозило нафтопродукти. Вогонь спалахнув та розповсюдився дуже швидко, захопивши корабель пришвартований поряд.
Спочатку повідомлялося про те, що постраждали дев'ять осіб.