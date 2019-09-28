У порту Південної Кореї вибухнуло вантажне судно
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У південнокорейському порту Ульсан вибухнуло та загорілося вантажне судно, на якому проводилися ремонтні роботу. Про це УНН повідомляє з посиланням на агентство Ренхан.
За попередньою інформацією внаслідок надзвичайної події постраждали щонайменше 9 осіб. Всього на борту великотоннажного судна Stolt Groenland, яке ходить під прапором Кайманових островів, в момент вибуху працювало 25 осіб. Серед тих, хто проводив ремонтні роботи громадяни Росії та Філіпін.
Відомо, що судно перевозило нафтопродукти. Вогонь спалахнув та розповсюдився дуже швидко, захопивши корабель пришвартований поряд.
За інформацією корейського агентства, станом на першу половину дня 28 вересня, тривають роботи з гасіння вогню та пошук кількох членів екіпажу.
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