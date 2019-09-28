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В порту Южной Кореи взорвалось грузовое судно

Киев • УНН

 • 8918 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В южнокорейском порту Ульсан взорвалось и загорелось грузовое судно, на котором проводились ремонтные работу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на агентство Ренхан.

В порту Южной Кореи взорвалось грузовое судно

По предварительной информации в результате чрезвычайного происшествия пострадали по меньшей мере 9 человек. Всего на борту крупнотоннажного судна Stolt Groenland, которое ходит под флагом Каймановых островов, в момент взрыва работало 25 человек. Среди проводивших ремонтные работы граждане России и Филиппин.

Известно, что судно перевозило нефтепродукты. Огонь вспыхнул и распространился очень быстро, захватив корабль, пришвартованный рядом.

По информации корейского агентства, по состоянию на первую половину дня 28 сентября, продолжаются работы по тушению огня и поиск нескольких членов экипажа.

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