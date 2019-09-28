В Греції спалахнув паром: понад 500 людей евакуйовано

За даними видання двоє людей відчувають проблеми з диханням, про інших постраждалих не повідомляється.

Більша частина екіпажу також була евакуйована, а вогонь був узятий під контроль завдяки автоматичним системам пожежогасіння.

Про причини займання не повідомляється.

Нагадаємо, на грецькому острові Крит стався потужний землетрус магнітудою 5,6 бала за шкалою Ріхтера.