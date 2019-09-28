В Греції спалахнув паром: понад 500 людей евакуйовано
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Щонайменше 538 пасажирів було евакуйовано в результаті пожежі на борту парома найбільшої компанії з пасажирських перевезень в Греції ANEK Lines в грецькому порту Ігумениця. Про це повідомляє Афінське Македонське агентство новин, передає УНН.
За даними видання двоє людей відчувають проблеми з диханням, про інших постраждалих не повідомляється.
Більша частина екіпажу також була евакуйована, а вогонь був узятий під контроль завдяки автоматичним системам пожежогасіння.
Про причини займання не повідомляється.
Нагадаємо, на грецькому острові Крит стався потужний землетрус магнітудою 5,6 бала за шкалою Ріхтера.