В Греции вспыхнул паром: более 500 человек эвакуированы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. По меньшей мере 538 пассажиров были эвакуированы в результате пожара на борту парома крупнейшей компании по пассажирским перевозкам в Греции ANEK Lines в греческом порту Игуменица. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей, передает УНН.
По данным издания два человека испытывают проблемы с дыханием, о других пострадавших не сообщается.
Большая часть экипажа также была эвакуирована, а огонь был взят под контроль благодаря автоматическим системам пожаротушения.
О причинах возгорания не сообщается.
Напомним, на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера.