В Греции вспыхнул паром: более 500 человек эвакуированы

По данным издания два человека испытывают проблемы с дыханием, о других пострадавших не сообщается.

Большая часть экипажа также была эвакуирована, а огонь был взят под контроль благодаря автоматическим системам пожаротушения.

О причинах возгорания не сообщается.

Напомним, на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера.