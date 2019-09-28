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В Греции вспыхнул паром: более 500 человек эвакуированы

Киев • УНН

 • 10762 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. По меньшей мере 538 пассажиров были эвакуированы в результате пожара на борту парома крупнейшей компании по пассажирским перевозкам в Греции ANEK Lines в греческом порту Игуменица. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей, передает УНН.

В Греции вспыхнул паром: более 500 человек эвакуированы

По данным издания два человека испытывают проблемы с дыханием, о других пострадавших не сообщается.

Большая часть экипажа также была эвакуирована, а огонь был взят под контроль благодаря автоматическим системам пожаротушения.

О причинах возгорания не сообщается.

Напомним, на греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера.

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