У Греції стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. На грецькому острові Крит стався потужний землетрус магнітудою 5,6 бала за шкалою Ріхтера, повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).
Підземні поштовхи були зафіксовані у вівторок, 24 вересня, о 7:48 за часом UTC (10:48 за київським часом). За даними служби, епіцентр був у 100 км від населеного пункту Макрі Гіалу.
Уточнюється, що осередок землетрусу залягав на глибині 20 км. Про можливі жертви і руйнування в результаті стихії не повідомляється.
Нагадаємо, через потужний землетрус в Албанії травмовані десятки людей.