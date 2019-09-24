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У Греції стався потужний землетрус

У Греції стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. На грецькому острові Крит стався потужний землетрус магнітудою 5,6 бала за шкалою Ріхтера, повідомляє УНН з посиланням на Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Підземні поштовхи були зафіксовані у вівторок, 24 вересня, о 7:48 за часом UTC (10:48 за київським часом). За даними служби, епіцентр був у 100 км від населеного пункту Макрі Гіалу.

Уточнюється, що осередок землетрусу залягав на глибині 20 км. Про можливі жертви і руйнування в результаті стихії не повідомляється.

Нагадаємо, через потужний землетрус в Албанії травмовані десятки людей.

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