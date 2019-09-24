В Греции произошло мощное землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы во вторник, 24 сентября, в 7:48 по времени UTC (10:48 по киевскому времени). По данным службы, эпицентр находился в 100 км от населенного пункта Макри Гиалу.

Уточняется, что очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. О возможных жертвах и разрушениях в результате стихии не сообщается.

Напомним, из-за мощного землетрясения в Албании травмированы десятки людей.