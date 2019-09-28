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Взрыв грузового судна в Южной Корее: количество пострадавших возросло до 18 человек

Киев • УНН

 • 10108 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В результате взрыва и последующего пожара на грузовом судне в порту корейского города Ульсан ранения получили 18 человек, передает УНН со ссылкой на Yonhap News.

Взрыв грузового судна в Южной Корее: количество пострадавших возросло до 18 человек

"Восемнадцать человек получили ранения после того, как на грузовом судне вспыхнул пожар, который затем перекинулся на другое судно после взрыва в юго-восточном портовом городе Ульсан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двенадцать моряков - трое иностранных граждан и девять южнокорейцев - и шесть спасателей получили ранения, в основном от ожогов и вдыхания дыма. Из них один кореец получил серьезные травмы.

Напомним, судно перевозило нефтепродукты. Огонь вспыхнул и распространился очень быстро, захватив корабль пришвартованный рядом.

Сначала сообщалось о том, что пострадали девять человек.

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