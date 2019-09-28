Взрыв грузового судна в Южной Корее: количество пострадавших возросло до 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В результате взрыва и последующего пожара на грузовом судне в порту корейского города Ульсан ранения получили 18 человек, передает УНН со ссылкой на Yonhap News.
"Восемнадцать человек получили ранения после того, как на грузовом судне вспыхнул пожар, который затем перекинулся на другое судно после взрыва в юго-восточном портовом городе Ульсан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двенадцать моряков - трое иностранных граждан и девять южнокорейцев - и шесть спасателей получили ранения, в основном от ожогов и вдыхания дыма. Из них один кореец получил серьезные травмы.
Напомним, судно перевозило нефтепродукты. Огонь вспыхнул и распространился очень быстро, захватив корабль пришвартованный рядом.
Сначала сообщалось о том, что пострадали девять человек.