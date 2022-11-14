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Вибух у Стамбулі: українців немає серед постраждалих - МЗС

Вибух у Стамбулі: українців немає серед постраждалих - МЗС

Київ • УНН

 • 281490 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Українців немає серед постраждалих внаслідок вибуху в Стамбулі в Туреччині, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у понеділок, 14 листопада, у Twitter, пише УНН.

Цитата

"За інформацією турецької сторони, українців немає серед постраждалих внаслідок вибуху в Стамбулі", - написав Ніколенко.

Доповнення

У центрі Стамбула 13 листопада стався вибух, внаслідок якого в районі площі Таксім шестеро людей загинули, десятки отримали поранення. За останніми даними, постраждала 81 людина.

Особа, яка залишила бомбу, через яку стався вибух у центрі Стамбула, заарештована поліцією.

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