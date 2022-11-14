Вибух у Стамбулі: українців немає серед постраждалих - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Українців немає серед постраждалих внаслідок вибуху в Стамбулі в Туреччині, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у понеділок, 14 листопада, у Twitter, пише УНН.
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"За інформацією турецької сторони, українців немає серед постраждалих внаслідок вибуху в Стамбулі", - написав Ніколенко.
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У центрі Стамбула 13 листопада стався вибух, внаслідок якого в районі площі Таксім шестеро людей загинули, десятки отримали поранення. За останніми даними, постраждала 81 людина.
Особа, яка залишила бомбу, через яку стався вибух у центрі Стамбула, заарештована поліцією.