Вибух у Стамбулі: українців немає серед постраждалих - МЗС

Цитата

"За інформацією турецької сторони, українців немає серед постраждалих внаслідок вибуху в Стамбулі", - написав Ніколенко.

Доповнення

У центрі Стамбула 13 листопада стався вибух, внаслідок якого в районі площі Таксім шестеро людей загинули, десятки отримали поранення. За останніми даними, постраждала 81 людина.

Особа, яка залишила бомбу, через яку стався вибух у центрі Стамбула, заарештована поліцією.