Взрыв в Стамбуле: украинцев нет среди пострадавших - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Стамбуле в Турции, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в понедельник, 14 ноября, в Twitter, пишет УНН.
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"По информации турецкой стороны, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Стамбуле", - написал Николенко.
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В центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, в результате которого в районе площади Таксим шесть человек погибли, десятки получили ранения. По последним данным, пострадал 81 человек.
Человек, оставивший бомбу, из-за которой произошел взрыв в центре Стамбула, арестован полицией.