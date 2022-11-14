Взрыв в Стамбуле: украинцев нет среди пострадавших - МИД

Цитата

"По информации турецкой стороны, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Стамбуле", - написал Николенко.

Дополнение

В центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, в результате которого в районе площади Таксим шесть человек погибли, десятки получили ранения. По последним данным, пострадал 81 человек.

Человек, оставивший бомбу, из-за которой произошел взрыв в центре Стамбула, арестован полицией.