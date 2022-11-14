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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Заарештовано особу, яка залишила бомбу, що спричинила вибух у Стамбулі - МВС Туреччини

Заарештовано особу, яка залишила бомбу, що спричинила вибух у Стамбулі - МВС Туреччини

Київ • УНН

 • 1276064 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Особа, яка залишила бомбу, що викликала вибух в центрі Стамбула, заарештована поліцією. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, пише УНН з посиланням на Anadolu agency.

Цитата

"Людина, яка залишила бомбу, що викликала вибух у неділю, на проспекті Істікляль у Стамбулі, заарештована поліцією", - йдеться в повідомленні.

Додамо 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив недільний напад у центрі Стамбула і заявив, що внаслідок вибуху в районі площі Таксім шестеро людей загинули, десятки отримали поранення. За останніми даними, постраждала 81 людина.

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