Заарештовано особу, яка залишила бомбу, що спричинила вибух у Стамбулі - МВС Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Особа, яка залишила бомбу, що викликала вибух в центрі Стамбула, заарештована поліцією. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, пише УНН з посиланням на Anadolu agency.
Цитата
"Людина, яка залишила бомбу, що викликала вибух у неділю, на проспекті Істікляль у Стамбулі, заарештована поліцією", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив недільний напад у центрі Стамбула і заявив, що внаслідок вибуху в районі площі Таксім шестеро людей загинули, десятки отримали поранення. За останніми даними, постраждала 81 людина.