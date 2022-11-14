Заарештовано особу, яка залишила бомбу, що спричинила вибух у Стамбулі - МВС Туреччини

Цитата

"Людина, яка залишила бомбу, що викликала вибух у неділю, на проспекті Істікляль у Стамбулі, заарештована поліцією", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив недільний напад у центрі Стамбула і заявив, що внаслідок вибуху в районі площі Таксім шестеро людей загинули, десятки отримали поранення. За останніми даними, постраждала 81 людина.