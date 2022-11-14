Арестован человек, оставивший бомбу, которая вызвала взрыв в Стамбуле - МВД Турции

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"Человек, оставивший бомбу, вызвавший взрыв в воскресенье, на проспекте Истикляль в Стамбуле, арестован полицией", - говорится в сообщении.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил воскресное нападение в центре Стамбула и заявил, что в результате взрыва в районе площади Таксим шесть человек погибли, десятки получили ранения. По последним данным, пострадал 81 человек.