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Вибух у будинку на Позняках: всі 40 родин невдовзі отримають житло

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Усі 40 родин, помешкання яких зазнали руйнувань внаслідок вибуху у багатоповерховому будинку на столичних Позняках, незабаром отримають право власності на нові квартири. Про це сказала народний депутат Леся Забуранна, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Вибух у будинку на Позняках: всі 40 родин невдовзі отримають житло

“Усі 40 родин, помешкання яких зазнали руйнувань внаслідок вибуху у багатоповерховому будинку на столичних Позняках, незабаром отримають право власності на нові квартири. Вони вже бачили свої помешкання й залишилися задоволені”, - сказала Леся Забуранна.

Вона зазначила, що на сьогодні 24 постраждалі родини вже мають право власності на квартири і ще 16 родин подали всі необхідні документи на його оформлення.

За її словами, йдеться про помешкання у двох ЖК – “Кришталеві джерела” та “Лісова казка”. Наразі постає питання ремонту та облаштування отриманих квартир.

“Ми сподіваємося, що КМДА виконає свої обіцянки й надасть необхідну матеріальну допомогу для постраждалих родин для того, щоб вони могли зробити ремонти у своїх нових квартирах”, – додала депутат.

Вона зазначила, що нові квартири щонайменше на 10% більші за площею, ніж ті, які були в будинку на Позняках.

Нагадаємо, станом на 2 грудня житло отримали лише дві родини, чиї квартири зазнали руйнувань внаслідок вибуху на Позняках.

Вибух стався 21 червня у Дарницькому районі по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку. Попередньо - це був вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування декількох поверхів. Рятувальники виявили на місці трагедії тіла п’яти загиблих.

Київрада підтримала рішення про виділення 20 мільйонів гривень на ремонт і облаштування нових квартир мешканцям будинку на столичних Позняках, де стався вибух.

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