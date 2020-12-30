Взрыв в доме на Позняках: все 40 семей вскоре получат жилье

"Все 40 семей, квартиры которых подверглись разрушениям в результате взрыва в многоэтажном доме на столичных Позняках, вскоре получат право собственности на новые квартиры. Они уже видели свои дома и остались довольны", - сказала Леся Забуранная.

Она отметила, что на сегодня 24 пострадавших семьи уже имеют право собственности на квартиры и еще 16 семей подали все необходимые документы на его оформление.

По ее словам, речь идет о помещении в двух ЖК - "Хрустальные источники" и "Лесная сказка". Сейчас стоит вопрос ремонта и обустройства полученных квартир.

"Мы надеемся, что КГГА выполнит свои обещания и предоставит необходимую материальную помощь для пострадавших семей для того, чтобы они могли сделать ремонты в своих новых квартирах", - добавила депутат.

Она отметила, что новые квартиры минимум на 10% больше по площади, чем те, которые были в доме на Позняках.

Напомним, по состоянию на 2 декабря жилье получили только две семьи, чьи квартиры подверглись разрушениям в результате взрыва на Позняках.

Взрыв произошел 21 июня в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме. Предварительно - это был взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение нескольких этажей. Спасатели обнаружили на месте трагедии тела пяти погибших.

Киевсовет поддержал решение о выделении 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на столичных Позняках, где произошел взрыв.