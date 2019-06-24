Вибух нафтопроводу в Нігерії: кількість загиблих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Щонайменше 12 тіл були виявлені сьогодні на місці вибуху нафтопроводу в багатому нафтою штаті Ріверс в Нігерії. Про це повідомив Сіньхуа місцеве джерело, передає УНН.
У суботу в районі розташування нафтопромислового об'єкта в громаді Комков району місцевого управління Ойігбо штату Ріверс було чути оглушливий звук, який викликав паніку серед місцевих жителів.
За сильним ударом послідували клуби диму, після чого працівники аварійно-рятувальних служб і місцеві жителі попрямували на місце події для проведення рятувальної операції.
На місці вибуху було виявлено десяток тіл, повідомив сьогодні кор. Сіньхуа один з місцевих співробітників аварійно-рятувальної служби, додавши, що "вони були обпалені до невпізнання".
Чиновник місцевої аварійно-рятувальної служби, який не був уповноважений говорити про рятувальну операцію, повідомив, що раніше були виявлені 10 тіл, але двоє постраждалих померли в лікарні.
Голова району місцевого управління Ойігбо Джеральд Офорджі сказав, що тіла загиблих були знайдені після того, як вдалося загасити величезну пожежу.
Місцева поліція заявила, що до закінчення розслідування важко встановити точну кількість загиблих.
До сих пір також не встановлені власники даного нафтопромислового об'єкта.
Нафтова компанія Shell Petroleum Development Company заявила, що ніщо не свідчить про вибух будь-якого нафтопромислового об'єкта компанії в Ойігбо.
Тим часом президент Нігерії Мохаммаду Бухарі доручив провести ретельне розслідування цього інциденту, зазначивши, що він засмучений цією подією.
Як повідомляв УНН, щонайменше 8 людей загинули під час вибуху нафтопроводу в Нігерії .